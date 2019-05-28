لقى شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص من بينهم أحد رجال الدفاع المدنى إثر وقوع حادث اختناق في منزل بمدينة مرسى مطروح.

تلقى، منذ قليل، اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بوقوع حادث اختناق بسبب موتور رفع خلال تشغيله بالخطأ داخل خزان مياه منزل بمنطقة عمر دارة بعلم الروم بمطروح.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وأصيب 6 أشخاص باختناق بينهم شرطى من الحماية المدنية يدعى مصطفى محمد مصباح، 27 عاما، ونقلت الإسعاف جميع المصابين الستة إلى مستشفى مطروح العام، بالإضافة إلى محمد أحمد محمد الشاعر، 45 عاما، وتم عمل إنعاش للقلب له ولكنه توفي وتم وضعه تحت إشراف مفتش الصحة والنيابة العامة بثلاجة المستشفى.