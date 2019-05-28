يعتبر الكاتب أسامة أنور عكاشة من رواد الدراما التليفزيونية، بمسيرة إبداعية مع العديد من المسلسلات الناجحة، وبالأخص التي عرضت خلال شهر رمضان الكريم، ويعتبر أول مؤلف يرتبط اسمه مع الجمهور الذي كان ينتظر أعماله الجديدة.

ولم يكن الكاتب أسامة أنور عكاشة، متميزًا على مستوى الدراما التليفزيونية فقط، ولكنه قدم العديد من الأفلام السينمائية مع كبار المخرجين، وكتب عددا من المسرحيات.

رحل عن عالمنا "عكاشة" في مثل هذا اليوم 28 مايو عام 2010، وتستعرض "الوطن" أبرز أعماله الدرامية الراسخة بذاكرة الجمهور العربي.

ليالي الحلمية

واحد من أبرز الأعمال الدرامية في تاريخ أسامة أنور عكاشة وأشهرها على الإطلاق، وقدمه في خمسة أجزاء بمجموعة كبيرة من نجوم مصر، وكان من إخراج مخرج الشعب، إسماعيل عبدالحافظ، الذي كون مع "عكاشة" ثنائيا فنيا قدما خلاله الكثير من الأعمال الدرامية الناجحة.

وقدم الجزء الأول في شهر رمضان عام 1987، ومر المسلسل بمراحل تاريخية على مدار أجزاءه الخمسة في إطار اجتماعي، وتدور الأحداث حول الصراع بين سليم البدري والعمدة سليمان غانم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا على مدار سنوات.

رحلة أبو العلا البشري

يعتبر مسلسل "رحلة أبو العلا البشري" من كلاسكيات الدراما التليفزيونية، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في شهر رمضان عام 1968، لما يتناوله من قضايا إنسانية عن حياة السيد أبو العلا البشري، ذلك الرجل الذي يحمل مباديء وقيم تصلح لحياة تشبه المدينة الفاضلة. وبعد حياة قضاها في عمله وخروجه للمعاش.

تبدأ أحداث المسلسل حينما يقرر أن يعيش في خدمة أقاربه و يتبنى ابنة أحد أصدقاءه في العمل، فيرحل إلى القاهرة، وهناك يصطدم بالواقع المختلف عن مبادئه فيقرر أن يبدأ في رحلة التغيير.

المسلسل أخرجه محمد فاضل، ومن بطولة محمود مرسي، وكريمة مختار، ومحمد وفيق، وهالة فاخر، وعلي الحجار، وعدد كبير من النجوم.

أنا وانت وبابا في المشمش

عرض المسلسل في شهر رمضان عام 1989، ويتناول قصة عبد الباقي الجوهري، موظف، بعد تعيينه مديرًا عامًا للشؤون المالية واﻹدارية، حيث يكتشف الكثير من التلاعب فيما يتعلق بمشروع تشرف عليه محافظة البحراوية، وعندما يسعى للكشف عن التلاعب، يقوم المنتفعون من المشروع بتلفيق تهمة اختلاس له ويدخل السجن، وتستمر الأحداث.

المسلسل من بطولة حسن عابدين، ومحمود الجندي، وفردوس عبدالحميد، وإخراج محمد فاضل.

إمرأة من زمن الحب

عرض مسلسل "امرأة من زمن الحب" في شهر رمضان عام 1998 وكان يمثل رجوع الفنانة سميرة أحمد، للأعمال الفنية بعد غياب دام لسنوات عديدة، وضم المسلسل عددا كبيرا من شباب الجيل الجديد في التمثيل وكانت انطلاقتهم الفنية.

ويصنف المسلسل بأنه دراما اجتماعية عائلية، ويتناول أبرز مشاكل الشباب التي يواجهونها في ظل غياب الوالدين. والمسلسل من بطولة سميرة أحمد ويوسف شعبان وشويكار وكريم عبدالعزيز ومحمد رياض وجيهان فاضل وياسمين عبد العزيز، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

المصراوية

مرة أخرى يتناول "عكاشة" تاريخ مصر في عمل درامي، في إطار اجتماعي. وتدور أحداث مسلسل "المصراوية" بتناول أكثر من حقبة زمنية مختلفة في المجتمع المصري من خلال استعراض حياة العمدة فتح الله، وعلاقاته مع أبناء عمومته وطمعهم في تولي منصب العمودية ومعاناته مع زوجاته.

والمسلسل للمخرج إسماعيل عبدالحافظ، ومن بطولة هشام سليم وغادة عادل وسميحة أيوب والفنان الراحل وائل نور، وقدم المسلسل في جزئين، وعرض الجزء الأول في شهر رمضان عام 2007.