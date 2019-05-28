تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء، 28 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

هيئة السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية

تبدأ هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية التي تقرر تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، حيث يبدأ حجز مقاعد قطارات كل يوم قبل السفر بـ24 ساعة مستمرا حتى موعد قيام القطار، ويستمر تشغيل القطارات الإضافية المقرر الدفع بها حتى 10 يونيو المقبل.

بدء تصحيح امتحان مادة الرياضيات لأولى ثانوي

تبدأ لجان التقدير الإلكترونية لامتحانات الصف الأول الثانوى العام تصحيح امتحان مادة الرياضيات والتي اختبرها الطلاب و أدى فيها أكثر من 400 ألف طالب الاختبار بشكل إلكتروني على الإنترنت، إضافة إلى التصحيح اليدوي للاختبارات الورقية التي أداها الطلاب تزامنا مع زملائهم.

المركز القومي للمسرح يختتم نشاطه الفني خلال رمضان

يختتم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، فعاليات نشاطه الفني خلال شهر رمضان في التاسعة مساء ببيت السحيمي بشارع المعز، أمسية فنية دينية بعنوان "أعظمهم محمد".

منتخب رفع الأثقال للناشئين يغادر للمشاركة في بطولة العالم

تغادر بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال للناشئين، إلى دولة فيجي للمشاركة في بطولة العالم تحت 20 سنة، والتي ستقام خلال الفترة من 2 حتى 8 يوليو القادم.

انطلاق قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بسوهاج

تنطلق بمحافظة سوهاج قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة وحتى الخميس 30 مايو الجاري بشعبتيها " أدبي، علمي" فى المراجعات النهائية للمواد الأساسية مجانًا، فى إطار التعاون بين المحافظة، ووزارة الشباب والرياضية.

عودة بعثة فريق سلة سموحة من أنجولا

تعود بعثة فريق سلة سموحة من أنجولا بعد التتويج بالمركز الثالث وبرونزية البطولة الأفريقية للسلة.