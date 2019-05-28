يشهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، احتفالية افتتاح مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطة شمال القاهرة التابعة لشركة القاهرة للإنتاج بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار ين ياباني بخلاف الضرائب.

كما يوقع عقد مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطة العطف بقيمة إجمالية تبلغ 13.37 مليار ين ياباني وسيدي كرير 13.47 مليار ين ياباني بخلاف الضرائب.

يأتي ذلك بحضور سفير اليابان بالقاهرة وممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية وعدد من قيادات القطاع ،

ويجرى تنفيذ هذه المشروعات ضمن مشروع تطوير وإعادة ورفع كفاءة 6 وحدات توليد غازية قدرة كل منها 250 ميجاوات تعمل ضمن مجموعات الدورة المركبة في محطات شمال القاهرة للإنتاج، والعطف التابعة لشركة وسط الدلتا للإنتاج ، وسيدى كرير التابعة لشركة غرب الدلتا للإنتاج ، وذلك بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى هيتاشى لأنظمة الطاقة (MHPS).

يهدف المشروع، إلى إستغلال فترات الخروج المبرمج للعمرات الرئيسية لوحدات التوليد الستة في رفع قدرات تلك الوحدات بمقدار 3.4%، بالإضافة إلى زيادة المدد البينية للعمرات الرئيسية من 8 آلاف ساعة تشغيل إلى 12 ألف ساعة تشغيل.

وأكد "شاكر"، خلال الاحتفالية مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان، مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت قد خلال العقود الماضية.

وأشاد وزير الكهرباء بالشركات اليابانية، موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

ويأتي ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصري والياباني في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة، بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصري، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.