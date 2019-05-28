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أفراح زملكاوية في حب الكونفيدرالية

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تشكيل أول لجنة لتنمية موارد مستشفيات جامعة بنها بمشاركة 3 وزراء سابقين

تشكيل أول لجنة لتنمية موارد مستشفيات جامعة بنها بمشاركة 3 وزراء سابقين

"المهندسين" تنظم مؤتمر النقل الحضري في الوطن العربي برئاسة عصام شرف

"المهندسين" تنظم مؤتمر النقل الحضري في الوطن العربي برئاسة عصام شرف

مصرع سباك في مشاجرة مع "الديزل" بسبب خلافات بالخانكة

مصرع سباك في مشاجرة مع "الديزل" بسبب خلافات بالخانكة

استخراج جثة سائق انقلبت سيارته بحادث على الطريق الزراعي

استخراج جثة سائق انقلبت سيارته بحادث على الطريق الزراعي

عامل يطعن شقيقة زوجته بمطواة في أوسيم: تدخلت أثناء معاتبته لابنته

عامل يطعن شقيقة زوجته بمطواة في أوسيم: تدخلت أثناء معاتبته لابنته

عاجل| الجيش التركي يبدأ عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال العراق

عاجل| الجيش التركي يبدأ عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال العراق

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بروفايل| «عكاشة».. ويرفرف العمر الجميل

بروفايل| «عكاشة».. ويرفرف العمر الجميل

الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية يبدأ بـ«أبليكيشن مشاريب»

الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية يبدأ بـ«أبليكيشن مشاريب»

«تيشيرتات» بصور نجوم المسلسلات و«زلزال» الأكثر مبيعاً

«تيشيرتات» بصور نجوم المسلسلات و«زلزال» الأكثر مبيعاً

أفريقيا يا عالم.. بوركينا فاسو: «المديد» أكل وشرب

أفريقيا يا عالم.. بوركينا فاسو: «المديد» أكل وشرب

مشجعون على كراسى متحركة تحدوا الحر والسفر والصيام: «حب الزمالك قوّانا»

مشجعون على كراسى متحركة تحدوا الحر والسفر والصيام: «حب الزمالك قوّانا»

اللهم إني صائم.. ميدان «العباسية»: امتحانات وفوانيس وقتال على ركوب الميكروباص.. «اللى يطول له رصيف يبقى نجا»

اللهم إني صائم.. ميدان «العباسية»: امتحانات وفوانيس وقتال على ركوب الميكروباص.. «اللى يطول له رصيف يبقى نجا»

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