بعد مرور 4 أشهر على واقعة اتهام سيدة بالزنا بعدما ضبطها زوجها مع عشيقها بمنطقة الشرابية، أيدت محكمة جنح مستأنف الشرابية، بحبس ربة منزل عامين بتهمة الزنا.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمة للمحاكمة الجنائية بتهمة الزنا، وأحالت أيضا زوج المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل "العشيق"، صديق المتهم، بعدما دخل عليه وشاهده في وضع مخل مع زوجته فقتله، واتهم زوجته بالزنا.

وكشف الزوج المتهم بالقتل تفاصيل جريمته أثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة في وقت معاصر للواقعة، قائلا إنه صباح يوم الجريمة كان في عمله بأحد المصانع، فشعر بإرهاق شديد وقرر العودة إلى منزله، وعندما فتح باب شقته سمع أصوات داخل غرفة النوم، وفتح الغرفة وشاهد صديقه يعاشر زوجته، ما دفعه للاعتداء عليه بالضرب بماسورة حديدية.

وتابع في أقواله: "أنا بعد ما قتلته حاولت أمسك مراتي علشان أخلص منها الخاينة، كان نفسي أقتلها هي كمان.. بس هي هربت واستغاثت بالجيران، وتفاجأت بالشرطة والدنيا اتقلبت".

وعقب الانتهاء من التحقيقات مع الزوج المنسوب إليه تهمة القتل العمد، مثلت الزوجة المتهمة الجريمة أمام النيابة العامة، والتي اعترفت بواقعة معاشرة صديقه المتهم المجني عليه، لعدم قدرة المتهم على ممارسة الجنس معها باستمرار وإشباع رغبتها، وأحيل الاثنان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.