ألقت مباحث مركز كفر شكر بالقليوبية، القبض علي موظف بالمعاش لقيامة بالتنقيب عن الآثار بمنزله بقرية كفر علي شرف الدين بدائرة المركز، تم التحفظ على المتهم وأدوات الحفر وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، اخطارًا من العميد أنور حشيش مأمورمركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من أهالي القرية، بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزله.

انتقل الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر، لمكان الواقعة، وتبين قيام المدعو"محيى الدين. ح" 46 عام، معاش، ومقيم قرية كفر علي شرف الدين، دائرة المركز، بالتنقيب عن الأثار، ووجود حفرة خلف منزله بالأرض خاصته بعمق حوالي 10 أمتار وقطر ستة أمتار، بداخلها سقاله خشبية، وتم ضبط أدوات الحفر "كوريك حفر، أجوله ، أحبال".

بمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بالتنقيب عن الآثار، تم التحفظ علي مكان الواقعة ، وتعيين الحراسه اللازمه عليها.

تحرر المحضر رقم 2510 إدارى مركز شرطة كفر شكر لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.