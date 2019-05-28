شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد وتكثيف كافة الجهود بالمديريات الخدمية (التموين - الصحة – الطب البيطري – الأوقاف)، والتنسيق مع الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة حسن سير العمل بالمرافق العامة ومراقبة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والتموينية واحتياجات المواطنين ومواجهة الأعطال والأزمات خلال فترة العيد.

وقال الدكتور يسري بيومى وكيل وزارة الصحة، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العيد من خلال وضع جدول للمرور المكثف على المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بالطوارئ وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال بجميع المستشفيات في فترة عيد الفطر.

وأشار إلى التنبيه المشدد على مديري المستشفيات ووكلائهم بالتواجد اليومي على مدار 24 ساعة بالمستشفيات، وتفعيل دور عمل فرق الانتشار السريع بالمستشفيات، مع تكثيف الرقابة على أماكن تداول الأسماك المدخنة ومحلات الأسماك وإنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة ومصانع الحلوى من عجين (الكعك – البسكويت- محلات بيع المكسرات)، ومنافذ البيع والمعارض والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

وأكد وكيل الصحة، القيام بحملات بمعرفة لجنة مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات صباحا ومساء وخلال أيام العيد، وأيضا حملات مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، والمرور على المتنزهات والملاهي وأماكن التجمعات والأماكن السياحية لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ورفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية بالمديرية لتلقي البلاغات اليومية من الإدارات ورفع تقرير يومي إلى الإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة.

وشدد على مواجهة أي حالات تسمم واتخاذ الإجراءات الوقائية على وجه السرعة، مع إخطار إدارة المستشفيات لرفع درجة الاستعداد بها لاستقبال أي حالات تسمم غذائي، وكذا رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف ووقف الإجازات والراحات مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وأيضا رفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي مع تكليف ادارة الأزمات والكوارث بمرفق الإسعاف بإدارة وتطبيق الخطة مع المرور على نقاط الإسعاف الأساسية والطارئة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يستجد من أحداث، وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من معروضاتهم من الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط المحظور منها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.