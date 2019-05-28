شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، حفل ختام النشاط الرمضاني لمؤسسة "محمد سالمان" للأعمال الخيرية وتنمية المجتمع، وتكريم أسر شهداء رجال القوات المسلحة، والشرطة، وحفظة القرآن الكريم، وأوائل الثانوية العامة، والأزهرية للعام الماضي، وختام توزيع 25 ألف كرتونة رمضانية، بمراكز صدفا والغنايم وأبوتيج، وذلك خلال الحفل المقام بقرية "بني فيز" التابعة لمركز صدفا.

بجاء ذلك، بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والمهندس محمد سالمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والعقيد صلاح أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وسالمان محمد سالمان ومصطفى سالمان نواب رئيس المؤسسة.

بدأت الاحتفالية بالقرآن الكريم، ثم كلمة الترحيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والتي وجه فيها الشكر لجميع القيادات التنفيذية والشعبية وعلى رأسها محافظ أسيوط لدعمه لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومساندته لبرامج تنمية القرى الأكثر احتياجًا، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مستعرضًا بعض أنشطة الجمعية خلال العام الحالي في مجالات التنمية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى دور الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى تنمية الصعيد، والنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ودعم الأسر محدودة الدخل بالقرى والنجوع، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني التي لديها القدرة على استشعار احتياجات المواطنين، داعيًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتوفير حياة كريمة للمواطنين واستهداف الفئات المستحقة للدعم بجميع القرى.

ووجه الكاتب مصطفى بكرى رسالة تأييد وشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى راعي مسيرة التنمية في البلاد، واصفًا إياه بأنه لم يدخر جهدًا للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والحفاظ على أراضيها، والدفع بعجلة التنمية والتقدم للأمام، واستكمال مشروعات التنمية المستدامة، التي بدأها منذ توليه الحكم لتنال مصرنا الغالية مكانتها بين الأمم.

وأشاد، بجهود مؤسسة محمد سالمان في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ومساندة ودعم الأسر الفقيرة والمهمشة.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم بعض أسر شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة ومنحهم الدروع التذكارية والمكافآت المالية.

وأعلنت والدة الشهيد حسن سليمان التبرع لبناء مسجد بمسقط رأسه بمركز صدفا على أن تقوم المؤسسة بتجهيز وفرش المسجد.

كما تم تكريم حفظ القرآن الكريم، وأوائل الثانوية العامة، والأزهرية، للعام الماضي ومنحهم الدروع، والمكافآت المالية، ثم منح رئيس المؤسسة الدروع التذكارية لمحافظ أسيوط، وللكاتب مصطفى بكري، وللمستشار العسكري، لجهودهم في دعم برامج وأنشطة الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية بالمحافظة.