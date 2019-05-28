تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد طرفيها على النحو التالي، طرف أول، عامل كاوتش، 30 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وعامل، 45 سنة، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة من الجسم، شقيق الأول.

أما الطرف الثاني فضم عاطل، 20 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم، وطلقة نارية، مظروف فارغ من ذات العيار"، نجل شقيقة الطرف الأول.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات عائلية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي على المجني عليهما بسلاح نارى محدثاً ما بهما من إصابات.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.