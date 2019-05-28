مريضة نفسيا تقتل والدتها وتصيب شقيقها بـ"مقص" في الزيتون

تبلغ لقسم شرطة الزيتون، بالعثور على جثة (سيدة ـ سن 81) بعقار كائن بشارع سليم الأول بدائرة القسم، مسجاة على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن (جروح طعنية بالصدر)، كما عثر على هرة مذبوحة أعلى جثة المجني عليها.

فقد تم تشكيل فريق بحث ومن خلال إجراء التحريات وجمع معلومات بسؤال نجليها (مهندس ـ سن 55، طبيب ـ سن 58 ـ مصاب بجرح باليد اليمنى)، حيث قرر الأول بتلقيه اتصالا هاتفيا من شقيقتهما (موظفة سابقا، سن 45، ومقيمة صحبة والدتها "المجني عليها" بمحل البلاغ)، وطلبت منه ضرورة حضوره وشقيقه لمسكنها، وعقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتهما ووجود هرتها مذبوحة أعلى الجثة، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون" عليهما آثار دماء، ولدى محاولة الثاني السيطرة عليها قامت بالتعدي عليه محدثة إصابته المنوه عنها، وأضاف بأن شقيقته مريضة نفسياً منذ عدة سنوات وسبق علاجها بإحدى مستشفيات الطب النفسى لمدة 6 شهور، وبتاريخ الواقعة انتابتها حالة من الهياج قامت على إثرها بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.