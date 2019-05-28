جددت نيابة اكتوبر، حبس 9 متهمين لمدة 15 يوما بتهمة سرقة 12 مليون جنيه من سيارات أموال بمدينة الشيخ زايد، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن المتهم الرئيسي يعمل سائقا، ويتولى مسؤولية نقل الأموال وإيداعها في ماكينات الصرافة، واتفق مع باقي المتهمين على سرقة 12 مليون جنيه، وتوزيعها على بعضهم، وتمكن المتهم من سرقة السيارة وبداخلها الأموال بعدما رفض إيداعها في الماكينات، وفر هاربا، وانتظر باقي المتهمين في منطقة صحراوية لتوزيع الأموال المسروقة.

وأضافت التحريات، أنه بمجرد تلقي البلاغ، تمكنت قوات الأمن بالجيزة، من ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المسروق، وأحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهمين، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وجاء ضبط المتهمين بعد مطاردة أمنية من رجال المباحث، داهموا خلالها عدة أماكن يتردد عليها المتهم الرئيسي حتى تمكنت من القبض عليهم.

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أنّ السائق المشتبه فيه يدعى "س. إ" يعمل لدى إحدى شركات نقل الأموال وإيداعها في ماكينات الصرافة، وأنّ السائق لم يودع الأموال، وزيّن له الشيطان سرقتها وفرّ هاربا.

وأوضحت أنّ مأموريات من مباحث الجيزة انطلقت عقب ارتكاب المتهم الواقعة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبوالخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، للبحث عنه في الأماكن التي يتردد عليها وضبطه، وتمكنت القوات من ضبطه وباقي المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.