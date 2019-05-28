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أفراح زملكاوية في حب الكونفيدرالية

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وفد شبابي مصري يلتقي مسؤولي "السلم والأمن" بالاتحاد الإفريقي

وفد شبابي مصري يلتقي مسؤولي "السلم والأمن" بالاتحاد الإفريقي

شكري يتوجه إلى السعودية لحضور مؤتمر القمة الإسلامي

شكري يتوجه إلى السعودية لحضور مؤتمر القمة الإسلامي

"الأورمان" توزيع 15 ألف كرتونة سلع غذائية و 56 طن لحوم في المنيا

"الأورمان" توزيع 15 ألف كرتونة سلع غذائية و 56 طن لحوم في المنيا

الهدوء يسود لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر

الهدوء يسود لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر

دار الإفتاء توضح دعاء ليلة القدر

دار الإفتاء توضح دعاء ليلة القدر

هل يجسد عبدالعزيز مخيون الدكتور رفعت بـ"ما وراء الطبيعة" لـ"نيتفيلكس"؟

هل يجسد عبدالعزيز مخيون الدكتور رفعت بـ"ما وراء الطبيعة" لـ"نيتفيلكس"؟

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