دار الإفتاء توضح دعاء ليلة القدر

ذكرت دار الإفتاء المصرية، أن من فضائل شهر رمضان هو اشتماله على ليلة القدر، إذ فضل الله عزَّ وجلَّ شهر رمضان بليلة القدر.

وأضافت الدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الدعاء الوارد في السنة لليلة القدر جاء عن عائشةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِمَ أَدْعُو؟ فقَالَ: "تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".

وأكدت الدار أن المسلمين اتفقوا على استحباب قيام ليالي رمضان عملا بقول النبي: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه"، وخصوا الليالي العشر الأخيرة بالعبادة؛ لإدراك ليلة القدر، فقد قال النبي: "اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ"، و"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ".