بدأت محافظة الجيزة من خلال مديرية الصحة بالمحافظة، فعاليات حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات، والتي تستهدف السيدات من سن 40 سنة فما فوق، حيث بدأت الحملة وتستمر لمدة 6 أسابيع.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملة تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية للقضاء على سرطان الثدي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة المرأة، حيث سيتم فحص السيدات بأجهزة الماموجرام للكشف عن مرض أورام الثدي، وذلك من خلال العيادة المتنقلة المتمركزة أمام الإدارة الصحية بالعمرانية بشارع الهرم، والتي تبدأ عملها من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بتكثيف الدعاية بنطاق كلا منهم لتحقيق أقصى استفادة لسيدات المحافظة، ولحثهم على المشاركة في تلك المبادرة، وتوعيتهن بأهمية إجراء الفحص، مشيراً إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية لجميع أطباء الأشعة على مستوى المحافظة للمشاركة في تلك المبادرة.

وأوضحت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالمحافظة أنه على السيدات اللاتي ترغبن في إجراء الفحوصات، إحضار بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، مع ضرورة مرور عام على إجراء الفحص السابق، مشيرة إلى أنه يمنع من إجراء الكشف السيدات الحوامل والمرضعات.

يذكر أنه تم فحص 4 مليون و221 ألف مواطن من إجمالي مستهدف 5 مليون و895 ألف مواطن حتى الآن، بنسبة تنفيذ 97% خلال مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس "C" والامراض غير السارية، حيث حققت الجيزة أعلى نسبة للزيارات المنزلية نظراً لسرعة الاستجابة ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم، إضافه إلى أنه تم نشر فرق للكشف عن الوافدين بعدد من المناطق والميادين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.