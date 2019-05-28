أصيب 9 أشخاص، اليوم، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك أثر حادث تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق 136 الحربي دائرة مركز التل الكبير.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة رقم "3278 ق. ف" مع تروسيكل بدون لوحات معدنية على الطريق الحربي بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.