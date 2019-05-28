أعلنت شركة "بومباردييه ترانسبورتيشن" الإيطالية أمس عن اختيارها كمقدمة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار المونوريل الجديد في القاهرة، وذلك لخطين جدد حسبما أفادت الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية في مصر.

وكشف هذا المشروع وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، النائب الدكتور ليام فوكس، خلال زيارته لمصر، وستقوم الشركة بتسليم المشروع بالشراكة مع شركتين مصريتين هما "أوراسكوم" للإنشاءات و"المقاولين العرب".

وتبلغ القيمة المحتملة للعطاء بالنسبة لشركة بومباردييه ترانسبورتيشن 1.4 مليار يورو للمشتريات الهندسية والبناء، والاتفاق على 15 عاما للتشغيل والصيانة بقيمة محتملة تبلغ حوالي 1.6 مليار يورو، وسيتم تطوير وبناء العربات والقاطرات في مدينة ديربي بالمملكة المتحدة.

ونظام "المونوريل" هو خط طوله 54 كم يربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، وخط طوله 42 كم يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.