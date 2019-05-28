أخلى حى وسط بالإسكندرية، عقارين بشارع عيسي باشا حمدي، بمنطقة أمبروزو، وسط المدينة، اليوم، إثر تصدع عقار مجاور لهم خالى من السكان الذى بات يهدد أرواح الجيران، لحين الانتهاء من إصدار تصريح هدم لصاحب العقار.

تلقى اللواء سمير صدقي، رئيس حي وسط، بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بوجود عقار آيل للسقوط يعرض حياة المواطنين والمارة للخطر، بمنطقة أمبروزو، بوسط الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة محرم بك وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم وسكرتير عام الحى إلى محل البلاغ، تبين بالفحص أن العقار مكون من طابق أرضي، بالإضافة إلى 3 طوابق علوية، ووجود شروخات قطرية، وسقوط بالغطاء الخرساني، وترخيم بمعظم البلاطات والكمرات.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بدوره، قال اللواء سمير صدقي، رئيس حي وسط، إن العقار صادر له قرار هدم حتي سطح الأرض برقم 43 لسنة 2015 ولم يتم تنفيذه، وتم تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ القرار برقم 50 لسنة 2019، مشيرًا إلى أنه تم عمل إشارة إخلاء للعقار المشار إلية، بالإضافة إلى العقارات المجاورة.

وأضاف "سمير"، لـ"الوطن"، أنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين للمارة خوفًا من سقوط أجزاء منه على المارة أسفل العقار نظرًا لخطورته الداهمة، وبناءً علي التداعيات الأخيرة وحرصا علي الأرواح تقرر الإسراع في استخراج تصريح هدم لمالك العقار لهدمة في اسرع وقت.

ومن جانبه قال الدكتور محمد البغدادي، سكرتير عام حي وسط، لـ"الوطن"، أن العقار المشار إلية خالي من السكان ولكن يمثل خطورة على حياة السكان بالعقارين المجاورين له، موضحًا أنه تم إخلاءهم من العقارين بدون المنقولات للحفاظ عليهم من المخاطر.