عبرت الفنانة نهال عنبر، عن سعادتها بدورها بمسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري، وردود فعل الجمهور الجيدة حول شخصيتها.

وقالت "نهال"، في تصريح خاص لـ"الوطن": "أعتقد أن السر وراء نجاح المسلسل هو اختلاف الشخصية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي قدمتها من قبل، والنجاح الذي حققته غير متوقع بالنسبة لي".

ويُعرض مسلسل "حكايتي" على قناة "dmc"، وهو من بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد بدير، أحمد حاتم، إدوارد، نهال عنبر، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخرج أحمد سمير فرج.

تدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.