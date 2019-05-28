استقبلت جامعة المنصورة، وفد مشروع "معًا نستطيع" والذى تنظمه إدارة الجودة بمدارس الوادي، تفعيلا لأنشطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم والصحة، بما يتناسب مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريادة الدكتورة امينة النمر، عميد كلية التمريض، والدكتورة وفاء فتحي سليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع ريتا بولس، مدير وحدة الجودة بمدارس الوادي الخاصة للغات ومنسق المشروع.

ضم الوفد القمص لوقا بشري، راعي كنيسة مارمرقس بالمنصورة، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، والشيخ محمد سليمان رئيس قسم الثقافة والإرشاد بمديرية الأوقاف، وبحضور وفد كلية التمريض من أعضاء هيئة التدريس ولجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة مروة فتح الله، والدكتور مصطفى الزناتي، قسم الحالات الحرجة والدكتورة إيمان أحمد فاضل، والدكتورة أحلام جودة، و الدكتورة نجوى الفيشاوي، قسم تمريض صحة المرأة والتوليد.

وبدأت فعاليات اليوم بزيارة المرضى بالأقسام المختلفة بمستشفى الباطنة التخصص لدعمهم نفسيا ومعنويا، استقبلهم خلال الزيارة الدكتورة مها ماهر مدير المستشفى، ثم انتقل الوفد إلي دار الدفاع الاجتماعي للفتيات القاصرات بالمنصورة، وتم عرض العديد من برامج التوعية الصحية للفتيات في جميع مراحل أعمارهم المختلفة من إسعافات أولية وعناية شخصية.

واعربت الدكتورة وفاء فتحي سليم، عن ترحيب كلية التمريض دائما في المشاركة المجتمعية سواء عن طريق المشاركة بالقوافل الطبية أو حملات التبرع بالدم أو مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي الفيروسات الكبدية، والأمراض السارية بمحافظة الدقهلية.