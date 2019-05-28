استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1289 طن قمح في حين غادر 827 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42617 من البضائع العامة منها عدد 72 سيارة نقل محملة بـ 3527 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172187 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 66426 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 14967 طن رملو 9200 طن يوريا و4700 طن فوسفات و71 طن ملح و2173 طن اسمنت و7200 طن علف بنجر كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 457 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 204 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1052 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1666 طن حديد و7000 طن كسب صويا و1593 طن خشب و13242 طن ذرة و4500 طن قمح و508 أطنان زيت.