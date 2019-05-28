تعمل وزارة الإسكان، على تطوير وتنمية المدن الجديدة والتي جرى تشييدها في مراحل سابقة، مثل 6 أكتوبر والتجمع الخامس، والعبور، وبدر وغيرها من المدن، وهو ما يظهر بوضوح من خلال حملات يومية تشنها أجهزة المدن لمنع المخالفات، كانت آخرها جملة جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والتي استردت أرض قيمتها مليار جنيه.

وتؤدي هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان هذا الدور، إلى جانب تشييد 14 مدينة جديدة، وهي مدن الجيل الرابع والتى تأتى فى مقدمتها "العاصمة الإدارية" و "العلمين الجديدة"و "المنصورة الجديدة".

وقال وليد عباس معاون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن عاصم الجزار وزير الإسكان يولي اهتمام خاص بتنمية وتطوير المدن من الداخل وزيادة فاعليتها، والاهتمام بمتابعة عمل شركات النظافة بها، متابعا "وهو ما يظهر واضحا من خلال الحملات اليومية التي تشنها أجهزة المدن لإزالة المخالفات، وذلك لمنع العشوائيات والتعدي على الأراض وكذلك منع مخالفات البناء".

وأضاف "عباس"، لـ"الوطن"، أن تنمية المدن والحفاظ على النظافة وصيانة المباني والبنية التحتية بها، أمر في غاية الأهمية للحفاظ على المستوى الحضاري التى صُممت به، مبينا أن توفير خدمات متنوعة ومراكز تجارية يسهم في الوصول إلى الكثافة المستهدفة لكل مدينة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، طرحت و736 قطعة أرض خدمية في المدن الجديدة، لمشروعات المستثمر الصغير، كما أصدرت قرارات وزارية لـ375 مشروعًا على مساحة 75 ألف فدان بإجمالي استثمارات تخطت 5 تريليونات جنيه، خلال الـ4 سنوات الأخيرة.