أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها بطرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم "سبع البرُمبة"، والذي تشارك بطولته النجم رامز جلال، والمقرر عرضه في عيد الفطر 2019، مشيرة إلى أن هذا الفيلم يمزج ما بين الكوميديا والرومانسية والأكشن، بحسب بيان للشركة المنتجة صادر اليوم.

وتظهر الفنانة جميلة عوض خلال الإعلان التشويقي وهي تصفع شخص على وجهه ويرد: "احنا مبنضربش حريم"، لتورط بذلك النجم رامز جلال الذي يشاركها المشهد، في التعامل مع هذا الشخص قوي البنية.

ويعتبر فيلم "سبع البرُمبة"، تجربة جديدة للفنانة جميلة عوض، بعد أن اعتاد عليها الجمهور في أدوار درامية اجتماعية، وتعتبر تلك التجربة مُفاجئة خاصةً بعد دورها بفيلم "الضيف"، والذي شاركت في بطولته أمام الفنان خالد الصاوي، والفنانة شيرين رضا، والفنان أحمد مالك، والذي جسّدت خلاله دور نجلة مُفكرة وداعية إسلامي وتنويري، مُغرغر بها من قبل دكتور شاب منتمي لأحد الجماعات الإرهابية.

وتقدم جميلة عوض، في "سبع البرُمبة"، شخصية فتاة من عائلة كل أفرادها، من لاعبي رياضة "كمال الأجسام"، ما يؤثر على شخصيتها المتهورة في التعامل مع الناس، من ناحية، وحساسيتها المفرطة من ناحية أخرى، ومن هذا المنطلق يحدث لها العديد من المواقف الكوميدية، وتبدأ قصة الفيلم حينما تُقابل رامز جلال الذي يُجسد دور المهندس المعماري، وتنشأ بينهما قصة حب.

فيلم "سبع البرُمبة" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي أكشن.