اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 72,5%.

وجه المحافظ، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وكلف المحافظ، مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية في مختلف مدارس المحافظة من آلان للاستعداد للعام الدراسى الجديد، والاطمئنان على سلامة المباني المدرسية ودورات المياه والأسوار وكافة المستلزمات التعليمية، بجانب الاهتمام بتنظيم الأنشطة التربوية خلال فترة الإجازة الصيفية لاكتشاف القدرات الكامنة وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

وطالب بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية في المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذي القرار اتخاذ اللازم خلال العام الدراسي القادم لتحقيق نتائج أفضلز

وأكد أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تكريم طلاب التربية الفكرية من أبناء أسوان الذين حصلوا على المراكز الثلاث الأولى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مسابقة التربية الخاصة والدمج التي نظمتها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الماضي.

ومن جهته قال السيد الفيومي، إن عدد الحضور لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ 26150 طالبا وطالبة، فيما نجح منهم 18964 طالبا وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات منهم 48 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية.