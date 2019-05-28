عبر الفنان أحمد عبدالعزيز، عن سعادته برد فعل الجمهور على دوره بمسلسل "كلبش 3" مع المخرج بيتر ميمي.

وقال "عبدالعزيز"، لـ"الوطن": "كنت أتوقع نجاح العمل وتحقيقه نسب مشاهدة عالية، نظرًا لأن العمل يعتمد بشكل أساسي على عنصر التشويق والإثارة، وهذه النوعية من الأعمال دائمًا يفضلها الجمهور ويحرص على متابعة حلقاتها".

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، عمر الشناوي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال، ناصر سيف.