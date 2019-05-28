قررت النيابة العامة في المنيا، حبس مزارع 4 أيام لاتهامهم بقتل والده، ووجهت النيابة له تهمة القتل العمد.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه تعدى على والده بضربة قاضية بواسطة "فأس" بعد نشوب خلاف بينهما، ظهر الأحد الماضي، حول نوعية محصول الذرة الذي يرغبان في زراعته، وأثبتت التحقيقات أن الابن انهال على رأس والده بمؤخرة الفأس فهشمها وتركه جثة هامدة داخل الأرض الزراعية وفر هارباً إلى القاهرة.

بدأت القضية ببلاغ تلقاه مركز المنيا من المستشفى العام بوفاة عيد أحمد، (68 سنة ـ مزارع) ومقيم في دائرة مركز المنيا، نتيجة إصابته بجروح رضية في الرأس، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه نجل المجني عليه ويدعى «محمد» 43 سنة، مزارع.

وكشفت التحريات أن خلافاً نشب بين المجني عليه ونجله أثناء تجهيز قطعة أرض زراعية مملوكة لهما حول نوعية محصول الذرة الذي سيقومان بزراعته، فاحتد كل منهما على الآخر، حتى وبخ الأب نجله وأهانه، فحمل الابن فأساً وهوى بها على رأس والده فسقط على الأرض جثة هامدة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الابن المتهم بارتكاب الجريمة. وقال المتهم، فى التحقيقات الأولية، إنه أقدم على ضرب والده بالفأس على خلفية مشادة بينهما حول نوعية زراعة محصول الذرة، وأرشد عن الفأس المستخدمة في الجريمة.