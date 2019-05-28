تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط عامل من قرية النزلة، بحوزته 35 ألف قطعة صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها بالأسواق، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بضبط "شعبان.ع.ع" (50 سنة-عامل)، ومقيم بقرية النزلة بمركز الشواشنة، بحوزته 35 ألف قطعة صاروخ ألعاب نارية بقصد الإتجار وبيعها في الأسواق، قبل حلول عيد الفطر المبارك، وتمت مصادرتها. حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2870 لسنة 2019م جنح مركز الشواشنة، وأخطرت النيابة للتحقيق.