اختير محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى أليانز وأحد الاقتصاديين الأكثر متابعة في العالم، اليوم الثلاثاء، رئيسا جديدا لكلية كوينز بجامعة كمبردج.

يحل العريان، الذي فاز بمنحة لدراسة الاقتصاد في كوينز في 1977 وتخرج بعد حصوله على مرتبة الشرف من الدرجة الأولى، محل اللورد جون ليونارد ايتويل في أكتوبر الأول 2020.

يُنسب إلى العريان، الذي عمل رئيسا تنفيذيا ورئيسا مشاركا للاستثمار في بيمكو المملوكة لأليانز من 2007 حتى 2014، الفضل في تعريف وصقل مفهوم "الوضع الطبيعي الجديد" لوصف الأداء الاقتصادي المرجح للاقتصادات المتقدمة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. وأُدرج العريان لأربع سنوات متتالية على قائمة مجلة فورين بوليسي "أهم مئة مفكر عالمي".

ورغم ظهوره المتكرر في وسائل إعلام كبيرة من بينها رويترز وسي.إن.بي.سي وبلومبرج وفايننشال تايمز، فإن العريان يظل شخصية أكاديمية في الصميم.

وبعد الانتهاء من دراسته الجامعية في كمبردج، حصل العريان على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من أوكسفورد بينما أبقى على علاقات وثيقة مع كمبردج، والعريان عضو في مجالس العديد من الكليات والجامعات والمراكز البحثية.