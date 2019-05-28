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أفراح زملكاوية في حب الكونفيدرالية

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أرقام| الإيكونوميست: دمشق أرخص مدن العالم في سعر الخبز.. وسيول الأغلى

أرقام| الإيكونوميست: دمشق أرخص مدن العالم في سعر الخبز.. وسيول الأغلى

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات البنات بمدينة نصر

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات البنات بمدينة نصر

"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38

"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38

بالصور| محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بشارع ناجي شتلة

بالصور| محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بشارع ناجي شتلة

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