شيع الآلاف من أهالي المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم، جثمان النقيب علي خالد صالح، الذي توفي في حادث تصادم سيارة شرطة مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية المشكلة من ضابطين و5 جنود أثناء توجههم من الإسكندرية إلى شمال سيناء.

وحضر العزاء عدد من قيادات البحيرة والرائد كريم الخولى رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، وعدد كبير من الأهالي، واتشحت المدينة بالسواد عقب وصول خبر وفاة النقيب شرطة وتحولت إلى سرادق عزاء، وتم تشييع الشهيد لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وكان ضابطان برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود، لقوا مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية "ضابطين و5 جنود".

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد ياسر عبدالرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمقطورة.

وانتقل رجال الإسعاف والإطفاء إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النار بسيارة الشرطة بعد التصادم بسيارة نقل بمقطورة وتم السيطرة على الحريق.