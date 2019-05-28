محافظ البحيرة ومدير الأمن يتقدمان جنازة النقيب عماد مطاريد

تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء مجدى القمرى مدير الأمن، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، اليوم، الجنازة العسكرية للنقيب عماد مطاريد، ابن مدينة دمنهور، الذي لقي ربه في حادث تصادم سيارة شرطة وأخرى نقل بنطاق محافظة الإسماعيلية، وضابط و5 جنود، من مسجد التوبة بمدينة دمنهور، حيث شيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وتوفي النقيب عماد مطاريد، من قوة الأمن المركزي بالإسكندرية قطاع إدكو، في حادث التصادم الذي وقع بين سيارتي شرطة ونقل ثقيل على طريق "القنطرة - العريش" بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، والذى أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية وهم ضابطان و5 جنود.

وفور ورود خبر الحادث انتابت حالة من الحزن أهالى مدينة دمنهور، لما كان يتمتع به النقيب عماد مطاريد من حب واحترام جميع من يعرفه وكان مثالا للضابط المخلص والمتفانى فى أداء عمله.

ونعى المحافظ، الفقيد وتقدم بخالص التعازى لأسرته وذويه داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.