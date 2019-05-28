وقعت الفنانة ندى بسيوني، ضحية جديدة في برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة "إم بي سي مصر".

وسخر رامز من الوزن الزائد لضحيته: "هي مقلبظة لية، تحس إنها نازلة من على الكومبروسر، مش بقت اسمها ندى بسيوني، دي ندى نفخوني".

فكرة البرنامج تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.