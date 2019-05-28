غازل الفنان رامز جلال، ضحيته الجديدة الفنانة ندى بسيوني، في برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر".

وقال رامز: "دي نجمة من الثمانينيات، فيها نسيم الأنوثة، ورحيق المرأة، كانت حلم مراهقين التسعينيات، ومطلقة وفاضل لها لقب أرملة بس مش لاقين لها مكان في البطاقة".

فكرة البرنامج تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟى ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.