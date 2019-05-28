ملحن "قمرين" يقاضي عمرو مصطفى وحماقي بسبب أغنية إعلان 500 500

قرر الملحن شريف تاج الدين، مقاضاة الملحن عمرو مصطفي والمطرب محمد حماقي لسرقة لحن أغنية قمرين للمطرب عمرو دياب في إعلان مستشفى 500 500.

وأوضح تاج في بيان له اليوم الثلاثاء، أن مقطع الأغنية التي تقول "طبعا طبعا قادرين نعملها" مسروق من أغنيته "ٌقمرين قمرين دول ولا عينيك" كما أن السرقة ليست فقط في اللحن ولكن في نفس تفعيلة الكلام.

وأشار إلى أن انترو بداية الأغنية مسروق أيضا من أغنية محمد حماقي نفسه "وافتكرت" التي لحنها تامر علي، كما أن الجزء الأخير من الأغنية الذي يحتوي على لحن بدون كلا مسروق منه من أغنية "سلامات" لعمرو دياب.

وأكد شريف تاج الدين، على أنه سيقاضى كل من قام بتلك السرقات وكما سيتقدم بشكوى ضدهم لجمعية المؤلفين والملحنين.