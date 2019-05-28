كشفت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن تشكيل مجلس استشاري اقتصادي لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية في واشنطن.

ووفقا للقائمة التي تم الكشف عنها في حفل إفطار الغرفة، اليوم، فإن المجلس يضم كل من:

1- جريج ليبدوف رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للمشروعات الخاصة.

2- بريان كيتوبفلز كبير مستشاري المركز الأمريكي للتقدم.

3- الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.

4- السفيرة مارسيل وهبة الرئيس المؤسس لمعهد دراسات الخليج العربي.

5- ديفيد وولش السفير الأسبق للولايات المتحدة في القاهرة.

6- إيريك مولبي الشريك بمجموعة إسكو كرافت.

7- جود فايلد نائب رئيس مجموعة أولبرايت.

8- ريك جونستون نائب رئيس الشئون الخارجية بسيتي جروب.

9- جرام بانرمان مؤسس مؤسسة بانرمان.

10- ربما ويكسبلر رئيس مركز الشرق الأوسط للسلام.