قال حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الحج والعمرة، إن غدا الأربعاء، هو آخر أيام تلقى طلبات الزملاء الصحفيين الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج المجانية، وذلك فى حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية، كما جرى خلال العامين الماضيين.

وأوضح الزناتي، في بيان، أنه بعد موافقة نقيب الصحفيين ضياء رشوان ستجرى قرعة علنية بالدور الرابع بمقر النقابة فى الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس (30 مايو)، لـ100 اسم من المتقدمين وتنطبق عليهم الشروط، لتقديمها فى حال إعلان السفارة الموافقة على منح التأشيرات مع اقتراب موسم الحج، حيث سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالقرعة للسفارة.

وأشار إلى أن الأسماء لن يتم تقديمها، إلا بعد موافقة السفارة السعودية على تقديم التأشيرات مجددا هذا العام، كما حدث فى العامين الماضيين، لافتا إلى أن التبكير بعملية التقديم، وإجراء قرعة للأسماء، هدفها أن يكون الزملاء على استعداد من الآن، بدلا من عملية التأخير التى أدت العام الماضى إلى غلق باب السفر، لولا تدخل النقابة لدى السلطات السعودية لفتحه قبل أداء الحج بأيام قليلة.

وأكد أن هذا يأتى فى إطار خدمة الزملاء، بدلاً من تعليقها لأسباب أخرى دون طائل.