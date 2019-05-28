شهدت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مراسم تسلم الدكتور شريف كامل رئاسة الغرفة، مساء اليوم، خلفا للمهندس طارق توفيق، وذلك خلال حفل الإفطار السنوي لها.

واستعرض طارق توفيق، خلال الحفل، إنجازات الغرفة خلال العامين الماضيين، حيث تم عرض ميزانية الغرفة في حضور عدد كبير من رجال الأعمال والاقتصاديين، والمسئولين، ومن بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال طارق توفيق إن الغرفة تقدم نموذجا في دعم القطاع الخاص والعمل على تنمية الأعمال، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد للغرفة يعد نموذجا لاقتصادي بارع قادر على إدارة الغرفة وله تاريخ جيد في إدارة المنظمات والمؤسسات الاقتصادية.

وأعلنت الغرفة، خلال الحفل، عن تشكيل مجلس استشاري لفرعها في واشنطن برئاسة هشام فهمي.

وشغل شريف كامل الرئيس الجديد للغرفة، منصب عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، وعضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

ويضم مجلس الإدارة الجديد الذي تمتد فترته حتى العام 2021 كل من داليا وهبة نائبا لرئيس الغرفة، وعمرو علام نائبا لرئيس الغرفة لشئون العضوية، وخالد أبو بكر نائبا، وجورج عبد الشهيد نائبا لرئيس الغرفة لشئون العضوية، وكامل صالح أمينا للصندوق، وسيف صادق وشريف الخولي وسها علي أعضاء بمجلس الإدارة.