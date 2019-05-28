قال الدكتور إيتيان إهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، إن الاتحاد يقدر جهود الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ودعمه المتواصل للاتحاد، وسعي الأزهر إلى العمل في تطوير التعليم في أفريقيا، مشيرا إلى أن الدافع وراء ملتقى الأزهر للتعارف العربي الأفريقي هو السعي الحثيث لتطوير التعليم العالي في القارة.

وأوضح أن الاتحاد يضم نحو 400 عضو من المؤسسات التعليمية المختلفة بأفريقيا، وهو المظلة العامة والمنصة الرئيسية للتعاون بين الجامعات الأفريقية، وقد تأسس في المغرب عام 1967، ومنذ إنشائه يلعب دورًا محوريًّا لتطوير التعليم العالي في القارة، وتحسين جودته من أجل دعمها في كل مناحي الحياة.

وأكد أن اتحاد الجامعات الأفريقية يتعاون مع الحكومات المختلفة والأطراف الفاعلة في مجال التعليم ودعم الحوار وتبادل الخبرات وبناء خطط فاعلة لدعم التعليم في القارة الأفريقية، لمواكبة التطورات الهائلة التي غيرت من مفهوم التعليم وأوجدت مجالات جديدة في العلوم وسوق العمل.

وعقدت جامعة الأزهر اليوم ملتقى الأزهر الشريف للتعارف العربي الأفريقي، برعاية الإمام أحمد الطيب، بهدف التعارف وبناء الجسور بين الأطراف العربية والأفريقية، وبحث أطر التعاون والشراكة لدعم التنمية المستدامة في ضوء خطة الاتحاد الأفريقي، وتبادل الرؤى لدعم أنشطة اتحاد الجامعات الأفريقية.