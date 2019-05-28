اتفق وزراء الإنتاج الحربى والرى والزراعة والإسكان وعدد من ممثلى الوزارات المعنية على البدء فى تنفيذ خطة للتوسع فى إقامة محطات معالجة وتحلية المياه بنظام (ZLD)، الذى تستخدم فى تصنيعه منتجات إدخال محلية الصنع، كما اتفق الحضور على تشكيل لجنة عمل من ممثلى جميع الجهات المعنية تجتمع بشكل دورى للتنسيق بشأن الآليات اللازمة لبحث إمكانية تنفيذ مشروع تجريبى باستخدام المياه المستخرجة من هذه المحطات.

وأكد الوزراء، خلال اجتماع مساء أمس، أن التقنية الجديدة لمعالجة وتحلية المياه بنظام (ZLD) تتميز بارتفاع نسبة نقاء المياه المستخرجة ويمكن من خلالها الاستفادة من مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى.

وقالت وزارة الموارد المائية والرى، إن إنشاء محطات معالجة المياه بهذا النظام من شأنه ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية، مشيراً إلى تنفيذ محطة بأحد المصانع لمعالجة الصرف الصناعى، وذلك للوقوف على النتائج مع وضع تشريعات بعد نجاح التجربة.

وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المحطات تتميز بضمان تشغيل لمدة (10) سنوات مع ضمان صلاحية وجودة المياه المستخدمة للزراعة والشرب على مدار الساعة، حيث تقل الملوحة عن (50) جزءاً فى المليون وهى مطابقة لمواصفات مياه الشرب والزراعة.