الكنيسة تبدأ احتفالات مولد العذراء بجبل الطير فى المنيا الخميس

تبدأ الكنيسة، بعد غد، احتفالاتها بمولد العذراء بدير جبل الطير فى المنيا، وأعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، أن الاحتفالات ستستمر حتى عيد الصعود، الذى يوافق 6 يونيو المقبل، بحسب الاعتقاد المسيحى.

وقالت المطرانية، فى بيان، إن هناك أكثر من مخيم على الجبل وكنائس الدير، وستقيم الكنيسة يومياً قداسات صباحية ونهضات روحية مساء. وأشارت إلى أن موعد الاحتفالات يحدد فى الأسبوع السابق لعيد الصعود سنوياً، وهذا العام سيتزامن الاحتفال مع احتفالات «إخواننا المسلمين بعيد الفطر المبارك».

ومن المقرر أن يترأس قداسات الصلاة بالدير، الأنبا إبيفانيوس مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، فضلاً عن عدد من الأساقفة والكهنة الآخرين. ويتوافد على الدير، خلال تلك الاحتفالات، نحو مليونى مواطن من كل المحافظات، فضلاً عن زيارات من خارج مصر، ما دفع محافظة المنيا لإعلان رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفالات، وإعداد غرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات، والتنسيق بين الكنيسة ومختلف أجهزة المحافظة للعمل على راحة زوار المولد.

قداسات صباحية ونهضات روحية مساء.. وغرفة عمليات للتأمين

ويعد دير جبل الطير، أشهر مزار دينى مسيحى، يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة المنيا، ويضم الدير، الواقع أمام مركز سمالوط، كنيسة «السيدة العذراء»، إحدى أقدم الكنائس الأثرية فى مصر، وبداخلها «المغارة» التى اختبأ فيها «المسيح» طفلاً، وأمه «مريم» هرباً من الرومان، لمدة ثلاثة أيام، ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر.