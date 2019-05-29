يتصف برج القوس بالكرم الزائد عن الحد الطبيعي، فهو بطبيعته يحب الإسراف ولا يبخل على نفسه، كما أنه يعشق تدليل نفسه وعدم حرمانها من أي شيء.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لـ برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك قوة ونشاطا ويدفعك للانطلاق، وقد تقضي مع من حولك أوقاتا طيبة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك على إصلاح علاقاتك ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.