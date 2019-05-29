تتميز امرأة برج الجدي بأنها حساسة ورومانسية، وتمتلك من الداخل جانبًا عاطفيًا، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك، ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس يدفعك لحماية حياتك الخاصة من التدخل، فقط تجنب الصدام مع الأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد عيد، ويوافق تاريخ ميلاده 6 يناير.