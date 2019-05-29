يُعتقد بأن مواليد برج الدلو شخص عاشق للسفر لأنه يحب التغيير والتّجارب الجديدة، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لـ برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة، ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في وضع داعم يساعدانك على إصلاح علاقاتك، فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.