تتمثّل عيوب مواليد برج الحوت في أنه دائم الخوف، وحزين، ويثق بالآخرين بشكل مفرط، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المال ومن المحتمل أن تقوم اليوم بالتحضير لعملية بيع أو شراء مهمة، فقط لا تتسرع في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يدعمك ويمنحك طاقةً إيجابية وتُظهر حماسا في العمل وتكون قدوة للكثيرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.