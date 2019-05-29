مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2019 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها يوميًا مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء 29 مايو الجاري، بحسب التوقيت المحلي لكل منها، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:12
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:29
أذان المغرب 6:50
أذان العشاء 8:21
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:13
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 3:37
أذان المغرب 6:58
أذان العشاء 8:31
مواقيت الصلاة في محافظة طنطا
أذان الفجر 3:10
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 3:31
أذان المغرب 6:52
أذان العشاء 8:25
مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف
أذان الفجر 3:17
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 3:27
أذان المغرب 6:48
أذان العشاء 8:18
مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية
أذان الفجر 3:06
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 3:26
أذان المغرب 6:47
أذان العشاء 8:19