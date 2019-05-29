زوجة المنسي لـ"الوطن": الشهيد تمنى القبض على هشام عشماوي بنفسه

قالت منار محمد سليم أرملة الشهيد العقيد أحمد المنسي، إن خبر تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية، بمثابة "عيدية" للعيد، "العيد بقى عيدين، وعقبال باقي الإرهابيين".

وأضافت منار، لـ"الوطن": "لو أحمد عايش هيكون سعيد لأنه كان في الدفعة السابقة عنه، كان لما بيتكلم عنه بيكون مستاء جدا، وجواه مشاعر حزن رهيب عليه".

وتابعت منار أن الشهيد المنسي كان مستاء جدا فكيف لأحد رجال القوات المسلحة أن يتحول بهذه الدرجة، موضحة أنهم كانوا معا فترة طويلة وكانت الدفعات مترابطة أكثر من الأخوة، وكان يتمنى أنه هو الذي يلقي عليه القبض وتسليمه للقضاء المصري لكن الجميع كان يعلم أنه خارج مصر.

وأكدت أرملة الشهيد أنها تشعر بروح الشهيد حاضرة وسعيدة بالخبر: "حاليا الشهيد شايف وعارف ومبسوط، يا رب نعيش لليوم اللي كل أسر الشهداء ياخدوا فيه حقهم ونقضي على كل الإرهابيين واليوم ده قرب"، مشددة على أنها تثق بأن القضاء "هيجبب لنا حقنا".

وتمنت أرملة الشهيد المنسي القضاء على الإرهاب من جذوره، والقصاص من كل من حزن المصريين على أولادهم جيش وشرطة ومدنيين في الكنائس والجوامع والشوارع، مؤكدة أن فرحة اليوم ليست فرحة أهالي الشهداء فقط بل فرحة لكل المصريين.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمة "عشماوي" في الجرائم المنسوب له ارتكابها.

ووصلت طائرة حربية مصرية، رافقت طائرة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (29 مايو) وعلى متنها رجال العمليات الخاصة المصرية، برفقتهم الإرهابي هشام عشماوي.

وأصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بيانا، تعلن فيه تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

وقال البيان: "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".

وأضاف: "تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة".

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ"الوطن"، إن الإرهابي هشام عشماوي محكوم عليه بالإعدام في عدة قضايا، من بينها "أحداث الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس 3"، والصادر فيهما أحكام بالإعدام من القضاء العسكري.

فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن الإرهابي هشام عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار أسبوع كامل.

ويواجه العشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، منها "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية.