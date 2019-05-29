فيديو| الوجه الآخر لـ محمد نجم.. مؤلف ومخرج مسرحي

الفنان القدير محمد نجم، من الفنانين القلائل في تاريخ الكوميديا المصرية، الذين كرسوا معظم حياتهم الفنية من أجل المسرح، ولو كان على حساب السينما والتليفزيون، ليبرز نجمه خلال مجموعة أعمال مسرحية، خاصة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، قدم بطولة نحو خمسين عرضًا منها، بمشاركة العديد من نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.

ورغم شهرته الواسعة كممثل، إلا أن لمحمد نجم، تجاربه في التأليف والإخراج المسرحي، بتأليف مسرحيتين، وإخرج مسرحية واحدة.

"واد عفريت"

في عام 1992 قدم الفنان محمد نجم، تجربته الأولى، مع التأليف المسرحي، بمسرحية "واد عفريت"، من بطولته، ومحمود القلعاوي، فريدة سيف النصر، جلال عبد القادر، وابنه شريف نجم، وإخراج جلال عبدالقادر.

"الكدابين قوي"

في العام التالي 1993 قدم "نجم" تجربته الثانية في التأليف المسرحي بمسرحية "الكدابين قوي"، وشاركه في كتابتها المؤلف طارق عبدالجليل، وتعاون فيها "نجم" مع المخرج المسرحي الكبير حسن عبدالسلام.

المسرحية من بطولة محمد نجم، حسن مصطفى، عزة كمال، مظهر أبو النجا.

"عيطة عامل زيطة"

عام 2003، قدم الفنان محمد نجم، تجربته الإخراجية الأولى في المسرح، بـ "عيطة عامل ظيطة"، تأليف شريف محمد، وبطولة نجم، وعايدة رياض، فاروق فلوكس، عماد رشاد، وشريف نجم.