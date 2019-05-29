نظم المركز الثقافي لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بالدوير، ورشة بعنوان "آلة العود"، بهدف تنمية الوعي بواحد من أهم آلات الموسيقى الشرقية، وتعزيز الانتماء لتراثنا ورفع مهارة التذوق الفني.

وصرح علاء سلام، مدير مركز أحمد بهاء الدين الثقافي، بأن الورشة المنفذة مساء أمس بمقر المركز تمت بمشاركة 30 من رواد مكتبة الطفل وأعضاء الفريق الموسيقي.

وأوضح الأديب شعبان المنفلوطي، مدير الأنشطة بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي، أن الورشة ضمن برنامج آلة وفنان، وتستهدف استضافة أحد الفنانين المحترفين لتوضيح الآلة الموسيقية، وفي ذلك تم استضافة الفنان حاتم محمد أحمد الشريف، لاعب العود بفريق الموسيقى العربية بأسيوط.

مضيفًا أن الورشة تضمنت توضيح تاريخ نشأة العود التي تعود إلى حضارة مصر الفرعونية مستشهدًا بالنقوش الفرعونية العديدة وساردًا تطور آلة العود ضمن رحلة تطور الآلآت الوترية منوهًا عن اختلافات شكل آلة العود بين الدول العربية وخصوصًا لدى دولة العراق.

وأشار المايسترو نصر الدين أحمد، مشرف نشاط الورش الموسيقية بالمركز الثقافي، إلى أن المحاضر تناول مكونات آلة العود وخصوصية الأخشاب وكيفية تصنيع الأوتار القادرة على أداء النغمات شديدة الخصوصية للعود، فضلًا عن تعليم الحضور كيفية حمل الآلة وطريقة العزف الصحيح مع التعرف على المسميات الموسيقية المرتبطة بالآلة كالعزف على السلم الموسيقي للعود.

واختتم اليوم بحوار مفتوح مع الجمهور، وعزف مقطوعات موسيقية متعددة، ومن بينها تقاسيم بين الإيقاع والعود والأورج.