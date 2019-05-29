كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج، بشأن العثور على جثة لشخص مجهول غير واضح الملامح أثناء القيام بأعمال تطهير ترعة المره الكائنة بناحية الكوامل بحري بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بسوهاج، توصلت جهوده إلى تحديد شخص المجني عليه، عامل، يبلغ من العمر 18 عامًا، ومقيم بدائرة المركز، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، أحدهما عاطل والآخر عامل، وله معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بذات الناحية.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة الأول بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما والمجني عليه فعقدا العزم على التخلص منه، وفي سبيل تنفيذ مخططهما قاما باستدراجه لمكان العثور وأطلق الأول تجاهه عيارًا من البندقية الخرطوش فأودي بحياته، وقاما بإلقاء الجثة بالترعة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.