وجه الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، التحية للدولة المصرية وجهاز المخابرات العامة على نجاحها في تسلم الإرهابي هشام عشماوي، بالتعاون مع السلطات الليبية، مؤكدا أن الجهود السياسية والتنسيق مع أشقائنا في ليبيا أسفرت عن تسليم واحد من أخطر العناصر الإرهابية المتهم فى كثير من العمليات عقب ثورة 30 يونيو.

وأضاف "فؤاد" في بيان له اليوم، أن الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة الإرهاب كبيرة وهامة للغاية، فمصر حملت على عاتقها التصدي للحرب الشرسة التي تقودها الجماعات المتطرفة ومموليها ضد المنطقة العربية، فتقديم الإرهابي للعدالة خير قصاص لشهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة والمدنيين ولأسرهم.

وأكد "فؤاد" أن القبض على الإرهابي هشام عشماوي وتسليمه لمصر بهذه الصورة، رسالة قوية بأن الدولة لم ولن تنس حق الشهداء، وإنما تسعى دائما للقصاص من الإرهاب وستواصل دحره، كما وجه "فؤاد" التحية للأشقاء ليبيا على التعاون المثمر في تسليمه لمصر.

وذكر البيان أن منظمة "هيومان رايتس واتش" مغرضة، معلنا رفض المعلومات المغلوطة التي تناولها التقرير الأخير الذي أصدرته بشأن الأوضاع في سيناء.