ضبط عامل وشقيقته لتصنيعهما وتجارتهما في المواد المخدرة بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عامل وشقيقته لتصنيعهما وتجارتهما في المواد المخدرة، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط حائزي وتجار المواد المخدرة.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، ممارسة عامل، وشقيقته "ربة منزل" ومقيمان بدائرة القسم، نشاطهما الإجرامي في مجال تصنيع وبيع المواد المخدرة، متخذان من مسكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما "2 كيلو جرام من مخدر الفودو، كيس تبغ، مبلغ مالي قدره 5380 جنيهًا، 3 ميزان حساس، ماكينة تغليف، 230 كيسًا فارغًا مُعد للتعبئة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، واستخدام باقي المضبوطات في تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.