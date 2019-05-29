وفاة رئيس الوزراء الخامس لجامايكا عن عمر 89 عاما

توفي رئيس الوزراء الخامس لجامايكا - الواقعة في البحر الكاريبي - وأطول عضو في برلمان البلاد، إدوارد فيليب جورج سيجا 89 عاما أمس الثلاثاء، في "مستشفى ميامي"، حيث كان يتلقى العلاج من السرطان.

وقال رئيس الوزراء الحالي أندرو هولنس: بحزن شديد أبلغ الأمة بوفاة سيجا، رئيس وزراء جامايكا الخامس. و"سيجا" من مواليد 28 مايو 1930، في "ماساتشوستس" الأمريكية لأبوين لبنانيين جامايكيين، وتخلى سيجا عن جنسيته الأمريكية في سن مبكرة لإظهار ولائه لجامايكا. ودرس رئيس الوزراء الجاماليكي الراحل، الأنثروبولوجيا في "جامعة هارفارد"، ونشر العديد من الأبحاث حول "الفولكلور الأفرو جامايكي" و ديانة تدعى "Obeah" وهي تجمع بين الطقوس المسيحية والإفريقية.

وقبل الدخول إلى المعترك السياسي، سيجا، منتج غنائي، وأدار شركة توزيع West Indies Records Ltd، ولعب دورًا في تقديم ما يسمى "سكا"، ska ، وهو نوع الموسيقى الجامايكية، إلى العالم، وبدأت مسيرة رئيس الوزراء الجامايكي الراحل، السياسية في أواخر 1950 وفاز بمقعد برلماني في عام 1962، وكان سيجا نائبا عن "وست كينجستون" لمدة 40 عاما متتالية. وكان سيجا، مدافعا عن سياسات الخصخصة، وفي الشأن الخارجي، كان سيجا معروفًا بسياسة خارجية قامت بإعادة ترتيب علاقات بلاده مع المصالح الأمريكية، بما في ذلك دعم الغزو الأمريكي لجرينادا ودعم الحصار المفروض على كوبا. وشغل سيجا منصب رئيس وزراء جامايكا من عام 1980 حتى عام 1989، وذكر موقع "سي بي سي" الكندي، أن سيجا كان العضو الوحيد المتبقي من جيل القادة الذين صاغوا الدستور عندما حصلت الجزيرة الكاريبية على استقلالها من بريطانيا في عام 1962.